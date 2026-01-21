Santiago Domecq inaugura las Lecciones Magistrales del Aula Taurina de Sevilla: "La Maestranza es la plaza de mis sueños”

El ganadero Santiago Domecq fue el encargado de inaugurar la nueva edición de las Lecciones Magistrales del Aula Taurina de Sevilla, en un acto celebrado este pasado martes en el Salón de Carteles de la Plaza de Toros de la Real Maestranza, que registró un lleno absoluto.

La sesión, organizada por Aula Taurina y la Escuela de Tauromaquia de Sevilla bajo el patrocinio de la Real Maestranza de Caballería, fue abierta por José María Martínez Parras, vicepresidente de ambas entidades. Domecq ofreció una conferencia titulada “La ganadería de Santiago Domecq”, moderada por el periodista Santiago Sánchez-Tráver, director de Portaltaurino.net, en la que repasó su trayectoria como criador de toros bravos y su concepto de la ganadería.

"El toro de la actualidad es el más bravo"

Durante su intervención, el ganadero defendió la necesidad de una evolución constante del toro bravo, aseguró que “se está lidiando el mejor toro de la historia” y subrayó que su objetivo es "criar un toro que permita al torero expresarse en plenitud".

También abordó asuntos de actualidad como los indultos. “El indulto lo pide el público porque se ha emocionado con la lidia de un toro, y nosotros no somos nadie para juzgarlo, pero no juguemos a ser ganaderos”, afirmó, recalcando que la emoción del espectador es un valor esencial de la Fiesta.

Domecq explicó también aspectos técnicos y de manejo, como la importancia del tentadero en campo abierto, una herramienta clave para su ganadería, o el uso de fundas en los pitones, reconociendo que, aunque inicialmente no eran de su agrado, “con el tiempo me he dado cuenta de que se evitan muchos accidentes”., el manejo en el campo y los criterios de selección de su hierro.

La ganadería estará presente en la Maestranza

En cuanto a la actualidad de su ganadería, explicó que esta temporada cuenta con ocho corridas de toros y una novillada que se lidiará en un festival, con destinos como Valencia, Sevilla, Dax, Nimes, Alicante, Albacete y Lorca, quedando aún una corrida por definir. Sobre Madrid, señaló que “no acudiré este año por no disponer de toros con el trapío que actualmente exige la plaza”. Respecto a Sevilla, confesó que es “la plaza de mis sueños”, a la que no llegó antes “por el enorme respeto y el miedo que me daba”, y anunció que tiene dieciséis toros apartados de los que saldrá la corrida sevillana.

El acto concluyó con un mensaje de optimismo sobre el futuro de la Fiesta, destacando la creciente presencia de jóvenes en las plazas, y con una prolongada ovación del público, que valoró esta conferencia como una brillante apertura de un ciclo ya consolidado en el calendario taurino sevillano.