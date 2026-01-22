Sevilla tendrá toros el Día de Andalucía: el Club Pineda celebra su segunda edición con figuras

Sevilla celebrará un festejo taurino el Día de Andalucía. El Real Club de Pineda acogerá la segunda edición de su festival taurino en esta fecha tan señalada en el calendario taurino.

Según detallan desde la empresa, el festejo ya está en marcha para su puesta a punto y será presentado de forma oficial el próximo lunes 26 de enero, a las 13:00 horas, en el Pabellón del Hipódromo del Real Club Pineda de Sevilla, donde se dará a conocer el cartel completo del evento.

En esta segunda edición, el festival reunirá a destacadas figuras del toreo, como Juan Ortega, Borja Jiménez, Pablo Aguado, Manolo Vázquez y Javier Zulueta, además del novillero Rodrigo Molina, conformando un cartel del gusto del público sevillano. A la presentación del cartel asistirán los diestros, así como los ganaderos, gente del mundo del toro, socios del club y aficionados que deseen acudir a la cita.

Lleno absoluto en su primera edición

Tras el éxito de su primera edición, celebrada el 28 de febrero de 2024, el Real Club Pineda volverá a acoger este festival taurino bajo el título ‘Toros en Pineda’, repitiendo fecha en el calendario y consolidándose como una cita destacada de cara a la preparación para temporada taurina. ¡

El festejo se desarrollará en una plaza portátil, especialmente habilitada en el hipódromo del club sevillano para este evento taurino al igual que en la anterior edición.

Cómo conseguir las entradas

Según informa la propia organización, las entradas para el festival estarán disponibles a partir del lunes 26 de enero, exclusivamente para socios del club e invitados de socios, y podrán adquirirse en la tienda del Real Club Pineda, situada frente a la instalación deportiva. El horario de venta será de lunes a viernes, de 8:30 a 20:30 horas, de forma ininterrumpida, y sábados y domingos, de 9:00 a 14:00 horas.

Los precios establecidos son de 38 euros para tendido general numerado, 48 euros para contrabarrera y 58 euros para barrera.

Noticias relacionadas

Con esta nueva edición, el Festival Taurino de Pineda aspira a afianzarse como una cita de referencia para los aficionados sevillanos, combinando un cartel de primer nivel con un entorno exclusivo en el arranque de la temporada.