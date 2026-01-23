Muere el periodista taurino Miguel Ángel Moncholi a los 70 años

El periodista Miguel Ángel Moncholi, uno de los grandes referentes del periodismo taurino en España, ha fallecido este viernes en Madrid, en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, a los 70 años de edad.

Nacido en la capital en 1955 y licenciado en Comunicación Audiovisual, Moncholi murió tras una larga enfermedad, dejando una trayectoria profesional ligada de forma inseparable a la evolución de la información taurina en radio, prensa, televisión y medios digitales.

Su carrera como periodista taurino

Su carrera comenzó en los años setenta en la Cadena SER, donde dio sus primeros pasos en la radio, al tiempo que trabajaba como reportero gráfico en cabeceras como Ya y ABC, además de colaborar con la agencia Flash Press. A partir de 1980 centró su labor profesional en la información taurina, convirtiéndose en una de las voces más reconocidas del sector. Fue coordinador del programa Los Toros, dirigido por Manuel Molés, del que más tarde ejercería como subdirector, además de firmar artículos y colaboraciones en numerosos medios escritos como Informaciones, Hoja del Lunes, Interviú, Fiesta Brava, Diez Minutos, Tiempo, Lecturas o La Lidia. También fue coordinador y redactor de la sección de Toros del diario Pueblo y subdirector y columnista de El Ruedo.

En 1989 coordinó la serie Piel de toro para Televisión Española y ese mismo año inició una larga etapa en Telemadrid como comentarista, entrevistador y reportero de las retransmisiones taurinas, incorporándose posteriormente a los Informativos del ente público como redactor especializado. Entre 1999 y 2002 creó y dirigió Burladero TV, considerado el primer gran portal digital dedicado a la información taurina, adelantándose a su tiempo en la adaptación del sector al entorno digital.

Moncholi fue Premio Nacional de Tauromaquia en 2024

Además de su faceta periodística, Moncholi desarrolló una intensa labor institucional y académica. En julio de 2021 fue nombrado consejero del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid y en 2024 recibió el Premio Nacional de Tauromaquia, reconocimiento a toda una vida dedicada a la difusión y defensa de la cultura taurina. El pasado 2 de enero fue homenajeado en la Plaza de Toros de Madrid en un acto cargado de emoción que, con el paso de los días, ha adquirido el carácter de despedida. El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo subrayó la contribución de Moncholi a la difusión de la tauromaquia, destacando que "durante más de 50 años, toda una vida, se ha dedicado a acercar el mundo del toro a la sociedad a través de los medios de comunicación".

Las reacciones en redes sociales no han parado tras conocer la noticia. La Fundación Toro de Lidia ha mandado un mensaje emotivo en sus redes sociales. "Ha fallecido Miguel Ángel Moncholi, la voz de los toros en Telemadrid durante más de 25 años. Nuestro pésame a familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz".

Su fallecimiento deja un profundo pesar en el mundo del toro perdiendo a uno de los referentes en el periodismo taurino.