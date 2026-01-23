Pepe Moral, Rafa Serna y el novillero Mariscal Ruiz, protagonistas del arranque de Las Ventas

La empresa Plaza 1 ya ha definido los primeros festejos taurinos de la temporada 2026 en Las Ventas. Los matadores de toros Pepe Moral, Rafa Serna y el novillero Mariscal Ruiz estarán en el arranque del inicio venteño. El arranque estará compuesto por tres corridas de toros y dos novilladas con picadores, en el que el torismo vuelve a erigirse como seña de identidad del coso madrileño.

El festejo inaugural será el domingo 22 de marzo para los diestros Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar. El diestro de Los Palacios regresa a Madrid con el legendario hierro de Celestino Cuadri, una ganadería muy valorada por la afición venteña. Será su vuelta a Las Ventas tras su triunfo en la pasada temporada con la corrida de Miura en la Maestranza que le permitió salir del ostracismo.

Rafa Serna torea el Domingo de Resurrección

También, el torero Rafa Serna formará parte del elenco de matadores de toros. El sevillano firmó una gran actuación en su confirmación de alternativa logrando su primera oreja como matador de toros. Dicho triunfo en el mes de mayo le sirvió para sumar otra contratación el pasado 15 de agosto en la que volvió a mostrar buenas sensaciones. Serna volverá a hacer paseíllo en Madrid el próximo Domingo de Resurrección (5 de abril) con toros de Martín Lorca para Curro Díaz y el torero mexicano Diego San Román.

En el escalafón menor, el toque sevillano lo dará Mariscal Ruiz, el novillero de Mairena del Aljarafe, que se encuentra a las puertas de su alternativa. El diestro hará el paseíllo el 12 de abril con novillos de Hermanos Sánchez Herrero y los novilleros Jesús Romero y Pedro Andrés. El mairenero vuelve a Madrid tras su espeluznante voltereta el pasado verano que le causó una fisura en el hombro y se vio obligado a perder varios contratos del verano.

Carteles completos

Domingo 22 de marzo (18:00 h.) : Toros de Celestino Cuadri para Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar.

: Toros de Celestino Cuadri para Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar. Domingo de Ramos, 29 de marzo (18:00 h.) : Toros de Dolores Aguirre para Antonio Ferrera, Isaac Fonseca y Cristian Pérez (confirmación).

: Toros de Dolores Aguirre para Antonio Ferrera, Isaac Fonseca y Cristian Pérez (confirmación). Domingo de Resurrección, 5 de abril (18:00 h.) : Toros de Martín Lorca para Curro Díaz, Rafa Serna y Diego San Román.

: Toros de Martín Lorca para Curro Díaz, Rafa Serna y Diego San Román. Domingo 12 de abril (18:00 h.) : Novillada con picadores de Hermanos Sánchez Herrero para Jesús Romero (presentación), Mariscal Ruiz y Pedro Andrés (presentación).

: Novillada con picadores de Hermanos Sánchez Herrero para Jesús Romero (presentación), Mariscal Ruiz y Pedro Andrés (presentación). Domingo 19 de abril (18:00 h.): Novillada con picadores de Antonio Palla para El Mella, Cid de María y Tomás Bastos.

Cómo conseguir las entradas

Los abonados tendrán reservada su localidad los días 6, 7 y 8 de febrero. Finalizado ese plazo, podrán adquirir hasta cuatro entradas a precio de abonado hasta las 14:00 horas del día del festejo.

La venta de entradas para el público general comenzará el 9 de febrero. Los jóvenes hasta 25 años podrán acceder con precio de abonado, al igual que las asociaciones y entidades taurinas que organicen viajes para asistir a estos festejos, realizando sus reservas a través del correo taquillas@plazauno.es.