Vídeo | Encierros en La Puebla del Río por las fiestas de San Sebastián
La Puebla del Río ha vuelto a situarse este sábado en el foco del calendario taurino andaluz con la celebración de sus tradicionales encierros, uno de los actos centrales de las fiestas en honor a San Sebastián, que alcanzan ya su undécima edición. Desde primera hora, la localidad sevillana ha vivido una jornada marcada por la expectación, la afluencia de aficionados y el ambiente festivo en torno a un festejo ya consolidado. Más información