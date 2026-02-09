De Manuel Escribano a Morante: carteles de la temporada 2026 en la plaza de la Maestranza de Sevilla

La cuenta atrás del toreo ha comenzado en la capital hispalense. Los aficionados sevillanos ya conocen los nombres, las fechas y las combinaciones de una temporada taurina que en la noche de este lunes ha echado a andar en una velada en la que no ha faltado ningún detalle. Una alfombra roja y un público entregado han marcado la presentación de los carteles, un acto que, por primera vez, ha abandonado el histórico Salón de Carteles de la Maestranza, donde por la mañana se ha presentado el cartel del artista Georg Dokoupil con Morante de protagonista, para trasladarse al Cartuja Center y convertirse en una gran gala.

Presentado por los periodistas Victoria Collantes y Juanma Lamet, el acto no solo sirvió para descubrir las combinaciones del abono sevillano que esté año traerá ofertas, sino también para escenificar un cambio histórico en la gestión del coso del Baratillo. Tras décadas al frente de la plaza, la emblemática empresa Pagés deja de ser la gestora de la Maestranza, un papel que pasa ahora a manos de Lances de Futuro con José María Garzón al frente de la plaza.

"Estoy emocionado. Me consta que os va a gustar mucho, ha habido un cambio y espero que os guste y que sean muchos años. Lo sigo soñando", contaba a El Correo de Andalucía. "Al día siguiente de crear esto, surgió la idea de que toreara Morante con la Venta de Antequera". Un relevo empresarial que se dejó ver en el propio formato del evento más abierto y más dinámico con una clara vocación de proyección social.

La nueva empresa quiso dotar al acto de un aire renovado y lo consiguió en un escenario que contó con la actuación del cantaor jerezano Diego Carrasco. El auditorio del Cartuja Center se llenó de toreros, ganaderos, apoderados, profesionales y aficionados que aguardaban con expectación conocer los nombres y fechas de una temporada siempre marcada en rojo en el calendario taurino.

En el apartado ganadero, se ha confirmado la vuelta de La Quinta, el debut de la ganadería de Álvaro Núñez y el regreso de Puerto de San Lorenzo. El elenco mantendrá, en líneas generales, los hierros habituales de las últimas temporadas, incluidos los emblemáticos Miura y Victorino Martín, pilares de la tradición maestrante.

Fotogalería | De Manuel Escribano a Morante: carteles de la temporada 2026 en la plaza de la Maestranza de Sevilla / Raúl Caro

Un cartel espectacular

Sobre el escenario se fueron desgranando las claves del curso 2026. La temporada arrancará el Domingo de Resurrección, el 5 de abril, continuará con festejos los días 10, 11 y 12 y retomará su ciclo continuado a partir del miércoles 15. Entre las novedades destaca que las novilladas promocionales de verano pasarán a tener estructura de abono, la recuperación de la tradicional corrida del Corpus Christi y el refuerzo del ciclo de la Feria de San Miguel con algún festejo añadido.

Todas las fechas del cartel de la temporada 11 de abril: Pepe Moral, Lama y Fabio Jiménez protagonizarán una corrida de toros con Alcurrucén.

Pepe Moral, Lama y Fabio Jiménez protagonizarán una corrida de toros con Alcurrucén. 12 de abril: Lorenzo, Rafael Serna y Molina se enfrentarán a una corrida de Fuente Ymbro.

Lorenzo, Rafael Serna y Molina se enfrentarán a una corrida de Fuente Ymbro. 14 de abril: Osorno, Tomás Bastos y Julio Norte debutarán en una novillada con picadores de Talavante.

Osorno, Tomás Bastos y Julio Norte debutarán en una novillada con picadores de Talavante. 15 de abril: Pedrera, David Galván y Aarón Palacio lidiarán reses de Santiago Domecq.

Pedrera, David Galván y Aarón Palacio lidiarán reses de Santiago Domecq. 16 de abril: Morante, Juan Ortega y Hernández tomarán parte en una corrida de Álvaro Núñez.

Morante, Juan Ortega y Hernández tomarán parte en una corrida de Álvaro Núñez. 17 de abril: Talavante, Roca Rey y Aguado se medirán a los toros de Domingo Hernández.

Talavante, Roca Rey y Aguado se medirán a los toros de Domingo Hernández. 18 de abril: Manuel Escribano y Borja Jiménez lidiarán con reses de Victorino Martín.

Manuel Escribano y Borja Jiménez lidiarán con reses de Victorino Martín. 19 de abril: Cartagena, Lea Vicens y H. De Mendoza con El Capea, Carmen Lorenzo y San Pelayo.

Cartagena, Lea Vicens y H. De Mendoza con El Capea, Carmen Lorenzo y San Pelayo. 20 de abril: Morante, Borja Jiménez y Tomas Rufo con los hermanos G. Jiménez y Olga Jiménez.

Morante, Borja Jiménez y Tomas Rufo con los hermanos G. Jiménez y Olga Jiménez. 21 de abril: Manzanares, Talavante y Daniel Luque con un encierro de Núñez del Cuvillo.

Manzanares, Talavante y Daniel Luque con un encierro de Núñez del Cuvillo. 22 de abril: Diego Urdiales, Emilio de Justo y De Miranda con reses de El Parralejo.

Diego Urdiales, Emilio de Justo y De Miranda con reses de El Parralejo. 23 de abril: Manzanares, Roca Rey y Javier Zulueta con Victoriano del Río y Toreos de Cortés.

Manzanares, Roca Rey y Javier Zulueta con Victoriano del Río y Toreos de Cortés. 24 de abril: Daniel Luque, Juan Ortega y Aguado con Juan Pedro Domecq.

Daniel Luque, Juan Ortega y Aguado con Juan Pedro Domecq. 25 de abril: El Cid, Fortes y José Garrido con La Quinta.

El Cid, Fortes y José Garrido con La Quinta. 26 de abril: Escribano, Pepe Moral y Román con Miura. Durante el mes de mayo y junio, se celebrarán diversas novilladas con picadores, con jóvenes promesas como Carlos Tirado, Mario Vilau, Julio Méndez, Uceda Vargas, Capdevilla, Mariscal Ruíz y Peregrino, Martín Morilla y De Velasco, lidiando reses de La Cercada, Murteira Grave y Guadaira, respectivamente. 4 de junio: Morante, Juan Ortega y Aguado con los hermanos G. Jiménez y Olga Jiménez.

Morante, Juan Ortega y Aguado con los hermanos G. Jiménez y Olga Jiménez. 11 de junio: Olivero, Torrejón y Sergio Rollón con Fermín Bohórquez. Ya en septiembre, se celebrará el refuerzo del ciclo de la Feria de San Miguel: 24 de septiembre: Olga Casado, Garibay y Domínguez con Garcigrande.

Olga Casado, Garibay y Domínguez con Garcigrande. 25 de septiembre: Manzanares, Talavante y Juan Ortega con Puerto.

Manzanares, Talavante y Juan Ortega con Puerto. 26 de septiembre: Emilio de Justo, Roca Rey y Aguado con Jandilla y Vegahermosa.

Emilio de Justo, Roca Rey y Aguado con Jandilla y Vegahermosa. 27 de septiembre: Daniel Luque y Borja Jiménez con Garcigrande.

Una programación que, según se subrayó durante la gala, pretende conjugar tradición y renovación para que Sevilla siga siendo la referencia absoluta del toreo mundial.

Pasarela del toreo y de la sociedad sevillana

La presentación se convirtió además en un auténtico escaparate social. Por el Cartuja Center desfilaron estrellas del mundo taurino como Francisco Rivera, como Morante de la Puebla, José María Manzanares, Alejandro Talavante, Juan Ortega, Pablo Aguado, Borja Jiménez, Daniel Luque, Pepe Moral, Emilio de Justo, Manuel Escribano y Miguel Ángel Perera, junto a numerosos novilleros y ganaderos y representante del mundo del toro.

El acto contó con una amplia representación institucional, con el consejero de Industria, Jorge Paradela, la vicepresidenta del Parlamento, Ana Mestre; el teniente hermano mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Marcelo Maestre, el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido; además de otras autoridades locales y autonómicas. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz destacó que "la antigua empresa, Pagés, gracias a su trabajo nos ha dado grandes noches de toros. Los cambios son buenos para la ciudad de Sevilla con esta nueva empresa, Lances de Futuro. Es una gala como la ciudad se merecía".

Los toreros también se mostraron ilusionados con la temporada. Francisco Rivera confesó que echa mucho de menos no verse en los carteles. "Ha sido mi vida. No voy a volver a torear. Un torero nunca puede hacer ya el ridículo”, apuntaba a este medio.

Otro de los que pasaron por la alfombra roja fue José María Manzanares, quien no ocultó su entusiasmo por regresar a la Maestranza: "Estoy muy agradecido por poder torear en esta plaza y ansioso porque siempre quiero dar lo mejor de mí". Para él, la gala no solo supone un acto protocolario, sino una oportunidad de reconectar con los aficionados sevillanos y con la esencia de la fiesta. Su emoción se mezclaba con la de otros compañeros que también compartieron sus impresiones.

Juan Ortega destacó el carácter festivo del evento, resaltando la importancia de que la presentación de los carteles: “Es bonito para la fiesta venir a una gala tan importante para celebrar la Feria de Abril y San Miguel”.

Manuel Escribano, por su parte, cerró esta alfombra roja recordando la vinculación personal que tiene con la Maestranza y con la feria sevillana "es un honor volver a estar aquí, representa mi feria a la que tanto quiero. Me lo paso bien todos los años. Esperemos que tengamos mucha suerte con esta empresa".

Una noche para ilusionar al aficionado

Más allá del listado de fechas y nombres, la gala tuvo el claro objetivo de ilusionar al aficionado y presentar la temporada como un gran acontecimiento cultural y social. El nuevo formato, impulsado por Lances de Futuro tras tomar el relevo de la histórica empresa Pagés, ha sido recibido con entusiasmo por un público que respondió con largos aplausos a cada anuncio.

Así, la capital hispalense ya conoce su hoja de ruta taurina para 2026. Con los carteles sobre la mesa y una nueva etapa empresarial en marcha, comienza ahora la verdadera cuenta atrás hacia una temporada que, como cada año, volverá a situar a la Maestranza en el centro del mundo taurino.