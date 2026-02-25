El torero ‘Lagartijo’, hospitalizado tras nueve días en huelga de hambre en la plaza de toros de Córdoba

El matador de toros cordobés Javier Moreno ‘Lagartijo’ ha sido trasladado de urgencia este miércoles al Hospital Reina Sofía de Córdoba tras permanecer nueve días en huelga de hambre a las puertas del Coso de los Califas, donde reclamaba un puesto en la Feria de la Salud 2026, en el próximo mes de mayo.

Lagartijo acusaba fuertes dolores en el pecho, temblores, desorientación y dificultad para hablar, según han relatado sus compañeros Rafael Figuerola y Rafael Rosa. Fueron ellos quienes, al encontrarlo en un estado de notable debilidad, avisaron a los servicios de Emergencias, que procedieron a su traslado en ambulancia a primera hora de la mañana.

Nueve días de huelga para pedir una oportunidad

El diestro cordobés, de 34 años, inició su protesta el pasado 17 de febrero en las inmediaciones de la plaza. Únicamente con agua, suero y un capote para pasar las noches. A través de redes sociales ha ido subiendo en imágenes de los compañeros que se han acercado a verlo o leyendas del toreo como Manuel Benítez "El Cordobés". Otras figuras actuales han mostrado su apoyo públicamente como Castella o Roca Rey a través de Instagram.

El torero reclamaba una oportunidad a Garzón tras tomar la alternativa el 21 de mayo de 2022 en el Coso de los Califas, donde salió en hombros junto a Roca Rey. Desde entonces, no ha tenido más oportunidades en su tierra y tuvo que emigrar a las plazas de Perú. Su reivindicación buscaba una nueva oportunidad en la feria cordobesa, una lucha que ha tenido que interrumpir por motivos de salud.

En estos momentos, el torero permanece en observación en el servicio de Urgencias del hospital cordobés, donde se le están practicando pruebas para valorar su estado tras más de una semana sin ingerir alimentos.