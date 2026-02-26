Pepe Moral recibe el premio a “La Mejor Lección Torera” en el acto anual de Aula Taurina de Sevilla

El Salón de Carteles de la Plaza de Toros de la Real Maestranza acogió este miércoles 25 de febrero el acto anual de entrega de premios de Aula Taurina y la Escuela de Tauromaquia de Sevilla, una cita dedicada a reconocer la labor artística, cultural y formativa vinculada al mundo del toro.

El evento contó con la presencia del diputado de plaza de la Real Corporación, Salvador Linares y Medina; del presidente de Aula Taurina y de la Escuela de Tauromaquia, Miguel Serrano; y del nuevo empresario de la Maestranza, José M.ª Garzón, que acompañaron a premiados y aficionados en una jornada marcada por la defensa y divulgación de la tauromaquia.

El momento central llegó con la concesión, en su XXXV edición, del premio a “La Mejor Lección Torera” al matador sevillano Pepe Moral. La asociación lo distinguió por “su concepto clásico, su fidelidad a la pureza del toreo y su capacidad para emocionar desde la verdad del arte taurino”, según recogió el acta leída por el secretario de la entidad, Manuel Viera. Durante la entrega se subrayó la dimensión artística y didáctica del diestro, destacando que el galardón reconoce no solo una faena concreta, sino también la transmisión de valores y conocimiento taurino.

Otros premiados

En el mismo acto se entregó el IV Premio Conde de Vistahermosa a Pablo López Rioboo por su trabajo “La evolución del toro conforme al toreo: análisis de la bravura”, una investigación centrada en el estudio del toro bravo y su evolución en relación con la práctica y la historia del toreo.

La jornada incluyó además la resolución del Concurso Cultural 2026, con premios en fotografía para Rocío de la Oliva Martos Polvillo (“Chicuelina alada”), Manuel González Ferrera (“Nobleza”) y Jorge Camacho Atienza (“Morante”), así como el primer premio de vídeo para Martín Rodríguez Caro por “Rafael de Paula. El temple”. Con estos reconocimientos, Aula Taur