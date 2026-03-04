El periodista de El Correo de Andalucía Antonio Muñoz, reconocido en la Maestranza como jurado de los premios taurinos

El periodista de El Correo de Andalucía, Antonio Muñoz, ha sido reconocido este pasado 3 de marzo en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, donde ha recibido un diploma con motivo de su primera actuación como miembro del jurado taurino.

Es una de las citas más señaladas del calendario sevillano, un acto que cada año sirve de entrega para los Premios Taurinos correspondientes a la pasada Feria de Abril, así como de los Premios Universitarios de Fin de Carrera, en una de las citas más solemnes del calendario maestrante.

Muñoz formó parte de los 32 miembros del jurado que deliberaron los galardones el pasado mes de mayo. Entre ellos se encontraban representantes de distintos medios de comunicación, incluido El Correo de Andalucía. También recibieron un diploma Fátima Halcón y José Ángel Rodríguez como miembros del jurado.

Trayectoria profesional

El trabajo de Antonio Muñoz en el periódico se centra en cubrir la actualidad de Sevilla y realizar el seguimiento informativo de los principales ciclos taurinos de la Maestranza, especialmente la Feria de Abril y la Feria de San Miguel. Además, compagina esta labor con su papel como community manager y su participación en la mesa digital del diario, donde gestiona la última hora informativa y la estrategia de contenidos en redes sociales.

Muñoz es graduado en Comunicación Digital y cuenta con un Máster en Periodismo de Televisión y Contenidos Multimedia, formación que aplica en su perfil profesional polivalente dentro del medio.

Antes de incorporarse a El Correo de Andalucía, desarrolló parte de su trayectoria en el ecosistema mediático sevillano, trabajando en ABC de Sevilla y en productoras de televisión vinculadas a Canal Sur TV.

Su relación con el mundo del toro se remonta a la infancia. Gran aficionado a la tauromaquia, llegó a ser novillero y a participar en más de veinte festejos, incluso en la propia plaza de toros de la Maestranza en una novillada de promoción.

Premiados de la temporada 2025

Entre los premiados destaca David de Miranda que obtuvo el premio como Triunfador de la Feria, Morante de la Puebla, que obtiene los galardones a la Mejor Faena, por su histórica actuación del 1 de mayo, y al Mejor Toreo de Capa, tras firmar una Feria de Abril marcada por la inspiración y la emoción.

El jurado concedió además el premio a José Chacón como mejor actuación en banderillas y a Juan Sierra como mejor subalterno del ciclo. Juan Francisco Peña, como mejor picador; la ganadería de Juan Pedro Domecq recibe el premio a la mejor corrida; y el toro Anárquico, de Santiago Domecq, lidiado por Miguel Ángel Perera, es distinguido como mejor toro. La mejor estocada cayó en Pepe Moral por su gran tarde con los Miura.

La ceremonia del 3 de marzo reunió a autoridades, premiados y representantes del mundo taurino en la Maestranza, en un acto que pone en valor la excelencia artística de la Feria y del talento universitario.