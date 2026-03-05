Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La infanta Elena, reconocida este viernes en Sevilla por el Círculo Cultural Taurino Pablo Aguado por su respaldo a la tauromaquia

El torero Pablo Aguado hará entrega del galardón a la infanta doña Elena de Borbón y Grecia

Archivo. La infanta Elena antes del mano a mano de los toreros Emilio de Justo y Miguel Ángel Perera, con toros de Victorino Martín, en la Plaza de Toros de las Ventas. / Daniel Gonzalez / EFE

El Correo

El Círculo Cultural Taurino Pablo Aguado entregará este jueves 6 de marzo el III Premio a la Defensa y Divulgación de los Valores de la Tauromaquia a S.A.R. la infanta doña Elena de Borbón y Grecia, en reconocimiento a su apoyo público y continuado al mundo taurino.

El acto se celebrará a partir de las 19.00 horas en el Hotel Christine Bedford de Sevilla y reunirá a representantes de los ámbitos cultural, empresarial, social y taurino, así como a distintas autoridades y personalidades de la vida sevillana y nacional.

Según ha destacado la organización, el galardón reconoce la trayectoria de la infanta Elena en defensa y preservación de la tauromaquia, una tradición que consideran profundamente vinculada a la historia, la cultura y la identidad de España.

Este premio, impulsado por el Círculo Cultural Taurino Pablo Aguado, alcanza este año su tercera edición y distingue a personalidades que han contribuido de forma relevante a la promoción, defensa y dignificación de la tauromaquia desde una perspectiva cultural, artística y social.

La ceremonia estará presentada por el periodista y escritor Alberto García Reyes, mientras que la entrega del galardón correrá a cargo del torero sevillano Pablo Aguado.

Desde la entidad organizadora subrayan que este reconocimiento busca poner en valor a las figuras que contribuyen a la continuidad y prestigio de la tauromaquia, considerada por el colectivo como parte esencial del patrimonio cultural español.

