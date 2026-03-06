El mundo del toro arropa el rastrillo solidario de Nuevo Futuro en Sevilla

El mundo del toro ha vuelto a estar presente en el tradicional rastrillo solidario organizado por la Asociación Nuevo Futuro. Una cita que cumple este año su 40 aniversario y que vuelve a celebrarse en Sevilla desde este jueves 5 de marzo hasta el próximo domingo 8 en el emblemático Casino de la Exposición.

Durante cuatro jornadas, el evento reunirá a numerosos colaboradores y visitantes en sus más de 40 stands, con un objetivo común: recaudar fondos para la labor social que la entidad desarrolla con menores sin hogar o en riesgo de exclusión.

Solidaridad del mundo del toro

Como viene siendo habitual, el mundo del toro se ha implicado de manera especial en esta cita benéfica. Ganaderos, toreros y aficionados han querido mostrar su apoyo con donaciones y visitas al rastrillo, especialmente al conocido puesto taurino “La Maestranza”, uno de los más concurridos del evento.

En la noche de este jueves acudieron ganaderos como Joaquín Lora Sangrán y Antonio Miura, representantes de dos casas ganaderas muy vinculadas históricamente a la tauromaquia sevillana. También quisieron estar presentes los toreros Manolo Vázquez y Calerito, el banderillero Juan Sierra, además de la rejoneadora francesa Lea Vicens, que ha cedido un rejón de castigo para contribuir a la causa.

El rastrillo ha contado además con la presencia de las mujeres de la asociación Nuevo Futuro y de Cristina González Palomino, presidenta de la entidad. Entre los rostros conocidos del ámbito social y cultural de la ciudad también se encontraba Mario Niebla del Toro, que quiso apoyar esta iniciativa solidaria que cada año congrega a numerosos sevillanos.

En los diferentes puestos del rastrillo pueden encontrarse objetos de todo tipo: ropa, complementos, trajes de flamenca, artesanía, antigüedades, artículos de decoración, libros o piezas taurinas donadas por profesionales del sector. Figuras del toreo como Morante de la Puebla, Pablo Aguado, Juan Ortega o Manuel Escribano han cedido capotes, muletas y recuerdos personales que se pondrán a la venta con el objetivo de recaudar fondos.

Noticias relacionadas

Con el paso de los años, el rastrillo de Nuevo Futuro se ha consolidado como una de las citas solidarias más tradicionales del calendario sevillano. Gracias a la implicación de voluntarios, donantes y visitantes, esta iniciativa continúa apoyando los proyectos de la asociación en favor de la infancia más vulnerable.