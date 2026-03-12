One Toro y Canal Sur se reparten la retransmisión de los toros en La Maestranza: estas son las corridas que se televisan

La plataforma OneToro ya ha hecho oficial las corridas de la temporada taurina en la Real Plaza de la Maestranza de Sevilla que va a retransmitir. La emisión de la temporada, como ya adelantó José María Garzón, empresario de la plaza, en El Correo de Andalucía, se repartirá entre la plataforma y Canal Sur. Este jueves, OneToro ya ha hecho oficial las tardes que emitirá de manera online, dividiendo los festejos en dos grandes tandas.

Tras cerrar las negociaciones con la empresa Lances de Futuro, nueva administradora de la plaza, OneToro ha anunciado que retransmitirá en directo los festejos de los días 11, 12, 14, 15 y 16 de abril, así como 21, 22 y 23 de abril. Esto quiere decir que, tras el estreno del Domingo de Resurrección, la plataforma se hará cargo de la emisión de la primera tanda de corridas incluidas en el abono de la temporada de 2026, además de tres tardes durante la Feria de Abril.

Aunque este es el compromiso alcanzado con Lances de Futuro, One Toro "no descarta ampliar el número de retransmisiones desde Sevilla si las circunstancias lo permiten", aseguran desde la plataforma. "Por el momento, estos ocho festejos constituyen los compromisos ya confirmados para la Feria de Abril, una noticia que refuerza la presencia de la plataforma en una de las plazas más emblemáticas del mundo del toro y que permitirá a decenas de miles de aficionados vivir Sevilla en directo", precisan desde la plataforma audiovisual.

Estas son las ocho tardes confirmadas por One Toro

11 de abril – Toros de Alcurrucén para Pepe Moral, Lama de Góngora y Fabio Jiménez

– Toros de Alcurrucén para Pepe Moral, Lama de Góngora y Fabio Jiménez 12 de abril – Toros de Fuente Ymbro para Álvaro Lorenzo, Rafael Serna y Molina

– Toros de Fuente Ymbro para Álvaro Lorenzo, Rafael Serna y Molina 14 de abril – Novillos de Talavante para Emiliano Osornio, Tomás Bastos y Julio Norte

– Novillos de Talavante para Emiliano Osornio, Tomás Bastos y Julio Norte 15 de abril – Toros de Santiago Domecq para Miguel Ángel Perera, David Galván y Aarón Palacio

– Toros de Santiago Domecq para Miguel Ángel Perera, David Galván y Aarón Palacio 16 de abril – Toros de Álvaro Núñez para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Víctor Hernández

– Toros de Álvaro Núñez para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Víctor Hernández 21 de abril – Toros de Núñez del Cuvillo para José María Manzanares, Alejandro Talavante y Daniel Luque

– Toros de Núñez del Cuvillo para José María Manzanares, Alejandro Talavante y Daniel Luque 22 de abril – Toros de El Parralejo para Diego Urdiales, Emilio de Justo y David de Miranda

– Toros de El Parralejo para Diego Urdiales, Emilio de Justo y David de Miranda 23 de abril – Toros de Victoriano del Río para José María Manzanares, Roca Rey y Javier Zulueta

Las corridas que retransmitirá Canal Sur TV

Ahora queda confirmar cuáles son las tardes que retransmitirá la Radio Televisión Pública Andaluza (RTVA). Ya en la temporada pasada, Canal Sur llegó a un acuerdo con la empresa que administraba la plaza entonces para retransmitir la Feria de San Miguel. No obstante, desde la Consejería de Presdencia ha sido notable el interés del ente público por conseguir la emisión de más tardes taurinas y el mismo José María Garzón ha reconocido que Canal Sur retransmitirá algunas tardes de la temporada de 2026.

Según ha podido saber El Correo de Andalucía, se emitirán entre cinco y siete tardes, a falta de oficialidad. Todo hace indicar que será el Domingo de Resurrección con la reaparición de Morante, la corrida de Victorino Martín, algunas tardes en la semana de Feria, el Domingo de Feria con los Miura y la corrida del Corpus.