Ruiz Muñoz y Niño de Leganés ponen fin a la relación de apoderamiento

Durante el último año, Ruiz Muñoz y el reconocido banderillero Luis García “Niño de Leganés” —que ha formado parte de las cuadrillas de figuras como El Juli, Alejandro Talavante o Antonio Ferrera— han mantenido una intensa etapa de trabajo conjunto entre La Puebla del Río y Badajoz. En ese tiempo, el veterano subalterno ha compartido con el torero sevillano su amplia experiencia técnica, forjada tras una larga trayectoria en los ruedos, primero como novillero con picadores y posteriormente acompañando a algunas de las principales figuras del toreo, además de su posterior etapa como apoderado.

La relación profesional entre ambos se ha sustentado en una confianza cimentada sobre la amistad, el respeto y la admiración mutua. Según ha explicado el propio Niño de Leganés, lo que más le llamó la atención de Ruiz Muñoz fue su dimensión humana y la manera de afrontar un momento personal complicado con serenidad y torería. “Tenía muy buenas referencias suyas, especialmente por su actuación en La Maestranza en 2023, por una corrida televisada en Niebla a finales de 2024 y por la encerrona de Guillena en 2025 a beneficio de los pacientes con daño cerebral adquirido. Fue entonces cuando intuí el crecimiento que podía experimentar su toreo”, señaló. El banderillero destacó también las cualidades artísticas del diestro, heredadas de su tío abuelo Curro Romero, a las que ha tratado de aportar un refuerzo técnico.

En un principio, Niño de Leganés no tenía intención de volver a implicarse profesionalmente en el ámbito taurino. Sin embargo, tras compartir jornadas de entrenamiento con Ruiz Muñoz, acompañarlo al campo y comprobar su capacidad para asimilar los consejos y evolucionar en su concepto, decidió dar un paso adelante. “La Fiesta necesita artistas con su carisma”, aseguró.

Por su parte, Ruiz Muñoz ha agradecido el apoyo recibido durante este tiempo y ha subrayado la aportación del banderillero tanto en el plano técnico como humano. “De Luis me llevo su amistad, su pasión por el buen toreo, su exigencia y su enorme capacidad para transmitir los matices que ayudan a profundizar en la expresión con el capote y la muleta”, afirmó el torero, que destacó también la categoría profesional y personal que ha demostrado durante estos meses.

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A partir de ahora, Ruiz Muñoz continuará contando con el apoderamiento del escritor y aficionado Miguel Aranguren, con quien mantiene una estrecha relación desde hace más de siete años. El torero asegura que Aranguren entiende su sensibilidad artística y ha sabido acompañarlo en su situación personal y familiar. “Me apoya, me anima y juntos formamos un tándem inmejorable”, concluyó.