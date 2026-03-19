Toros
La Maestranza organiza jornadas de puertas abiertas con talleres de toreo de salón para jóvenes
Lances de Futuro organiza en la Plaza de Toros de la Maestranza unas jornadas didácticas para escolares y público general, con el objetivo de acercar la tauromaquia a las nuevas generaciones.
La plaza de toros de la Maestranza volverá a abrir sus puertas a los aficionados con el objetivo de acercar la tauromaquia a las nuevas generaciones y fomentar el conocimiento de sus valores. La iniciativa, impulsada por la empresa Lances de Futuro, combinará jornadas didácticas para estudiantes con una sesión de puertas abiertas destinada al público general.
La propuesta ya ha tenido una buena acogida en ediciones anteriores, tanto por la participación de escolares como por la respuesta de los aficionados, que han podido vivir de cerca la experiencia del toreo en un escenario tan singular como el ruedo maestrante. Con esta actividad, la empresa refuerza su apuesta por la divulgación del mundo del toro y su acercamiento a públicos de todas las edades.
Talleres para los colegios
Las actividades dirigidas a centros educativos se celebrarán los días 9 y 10 de abril, en horario de 10:00 a 13:30 horas, y estarán planteadas como una experiencia práctica y formativa. Durante esas jornadas, los alumnos podrán participar en talleres de toreo de salón, conocer las distintas suertes del toreo y acercarse a la cultura taurina desde dentro de la plaza. Los colegios y universidades interesados podrán solicitar su participación a través del correo electrónico habilitado por la organización.
Jornada de puertas abiertas
Además, el viernes 10 de abril a partir de las 18:00 horas, la Maestranza celebrará una jornada gratuita de puertas abiertas para el público general. En ella, aficionados de todas las edades podrán pisar el ruedo y practicar con capote y muleta, participando de forma activa en las distintas suertes del toreo de salón.
Las jornadas estarán dirigidas por el diestro Eduardo Dávila Miura, junto al equipo de profesionales del Club de Aficionados Prácticos, que serán los encargados de coordinar y guiar todas las actividades. Con esta propuesta, la empresa gestora de la Maestranza busca fortalecer el vínculo entre la tauromaquia y la sociedad, acercando esta tradición a los más jóvenes y al público en general.
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