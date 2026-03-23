Canal Sur suma otra cita taurina: emitirá en directo la corrida Picassiana de Málaga con figuras del toreo

Canal Sur Televisión sigue apostando por las retransmisiones taurinas. El nuevo anuncio ha llegado este lunes con la tradicional corrida Picassiana que se celebrará el próximo sábado 4 de abril en la plaza de toros de Málaga.

Como novedad, este festejo tendrá además un significado histórico ya que abrirá oficialmente los actos conmemorativos del 150º aniversario de la Plaza de Toros de La Malagueta, uno de los cosos más emblemáticos de España.

Un cartel de categoría

El festejo estará compuesto por los diestros Fortes, Juan Ortega y Pablo Aguado con reses de El Pilar y de Puerto de San Lorenzo. Dará comienzo a las 18.00 horas de la tarde y será el último festejo taurino bajo el mandato de Lances de Futuro tras conocerse que Tauroemoción cogerás las riendas esta próxima temporada.

Según anuncia la propia cadena, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz; el director general de Lances de Futuro, José María Garzón, y el director general de la RTVA, Juande Mellado, han cerrado el acuerdo este lunes para retransmitir la corrida Picassiana y que se unan de esta forma a los actos con motivo del aniversario de La Malagueta.

Antonio Sanz ha destacado la apuesta de Canal Sur TV por acercar una de las grandes citas taurinas, la corrida de la Picassiana, "un evento que forma parte de la tradición de la fiesta, y en un año tan especial, en el que celebramos los 150 años de historia de la plaza de toros de La Malagueta".

Apoyo del gobierno andaluz a la tauromaquia

"Las cámaras de Canal Sur llevarán a todos los andaluces la emoción de esta corrida, que cuenta además con un cartel de lujo: Samuel Jiménez Fortes, Juan Ortega y Pablo Aguado". En este sentido, Sanz ha subrayado también los “excelentes datos” de audiencia cosechados el pasado año, que avalan además el interés de la ciudadanía por este tipo de retransmisiones, al tiempo que refuerzan "el firme compromiso de la cadena pública andaluza y del Gobierno de Juanma Moreno con la tauromaquia, una tradición cultural, reconocida, protegida y admirada de nuestra tierra".

Cabe recordar que un día después, la cadena autonómica estará en el regreso de Morante de la Puebla a los ruedos el próximo Domingo de Resurrección. Además, la televisión pública emitirá seis festejos más en la Feria de Abril, tal y como informó El Correo de Andalucía.

Por su parte, el director general de la RTVA considera importante apoyar los actos del aniversario de la plaza con la retransmisión del festejo y recuerda que Canal Sur también emitirá desde La Malagueta el próximo 14 de junio.