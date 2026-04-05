Morante elige "un traje muy atrevido" del sastre más querido de los toreros para su regreso a La Maestranza

El regreso de Morante de la Puebla ha generado una enorme expectación y como todo a su alrededor un aura de misterio y de duende. El cartel de no hay billetes se colgó hace días en la plaza de La Maestranza este Domingo de Resurrección. La vuelta del genio del toreo, tras cortarse la coleta en Las Ventas el pasado octubre, era muy esperada y todos los detalles se han mirado con lupa y se han comentado con fruición. Desde qué hizo las horas previas, estuvo cenando en el famoso Bar Donald de la calle Canalejas de Sevilla, junto al Hotel Colón donde se alojó, hasta qué vestido iba a elegir para su vuelta al ruedo.

Morante no ha defraudado. Siempre elegante, retrotrayéndose a estampas clásicas y del toreo antiguo y más puro, el de la Puebla ha vuelto a elegir al sastre Justo Algaba para su reaparición, según ha confirmado desde su taller su hermano Pedro a El Correo de Andalucía. Justo Algaba ha acudido al hotel en los momentos previos a que Morante se encaminara a La Maestranza para ajustarle el traje a la medida y que luciera a la perfección. Con el torero llegó a La Maestranza el futbolista Sergio Ramos, gran aficionado y seguidor del torero.

Atrevido y lleno de simbolismo

"Es un traje muy atrevido, porque tiene mucho simbolismo dentro. Es un vestido que está diseñado puramente para Morante", ha declarado el sastre en una entrevista con Canal Sur Televisión a la entrada de la plaza de toros. Diseñado para un día como hoy, Domingo de la Resurrección, y pensado para el triunfo de Morante en la Maestranza de Sevilla, declaró el autor del vestido.

"El vestido quiere transmitir la Resurrección de Cristo. La pedrería que lleva es una luz nueva, no se ha visto en los vestidos de luces nunca", explicó el sastre nacido en Albacete. “Es un vestido atrevido, pero muy dentro de lo que es lo taurino, muy personalizado a lo que es Morante, a lo que él suele llevar”, añadió. De pedrería y azabaches cristalinos, el traje tiene mucha luminosidad.

El traje se comenzó a confeccionar antes de las Navidades y coserlo ha durado tres meses. "Casi me veo negro para terminarlo. Es un vestido que lleva muchísimo trabajo, pero porque está muy personalizado", confesó Justo Algaba.

Medio siglo de profesión

De color oscuro, que contrasta con el amarillo radiante del albero de la Maestranza en una tarde soleada, y muy elegante. Quien es ya sastre favorito de los toreros se ha hecho ya con un nombre reconocido en cualquier plaza de toros del mundo. Medio siglo de profesión avalan su trayectoria y el manejo impecable de telas, abalorios, encajes, bordados, azabaches y pasamanería.

Justo Algaba conoce al torero, sabe sus gustos y que es importante para Morante que no coincida en colores con otros compañeros, que tenga exclusividad. Son más de 6000 vestidos los que ha confeccionado en su vida. El torero de la Puebla se atrevió hasta a sacar el año pasado un traje vintage del sastre que era de 1976. El sastre favorito de Morante lo fue también en su día de los maestros Curro Romero y Rafael de Paula.

Quién es Justo Algaba

Justo Algaba (1948, Villapalacios, Albacete) vio en 1963 torear a Manuel Benítez, El Cordobés, y se dijo que él tenía que hacer algo grande alrededor del mundo del toro. Poco tiempo después vio un anuncio que reclamaba un chico para una sastrería de toreros y hasta hoy. Le ha hecho ropa a Mick Jagger, Paul McCartney, Lola Flores, Rocío Jurado, Dolce Gabanna o La Toya Jackson.

A sus 78 años ya sabe que no va a jubilarse y ha realizado el vestuario para películas como "Sangre y Arena", "Juncal", "Carmen" y también para los teatros de la ópera de Londres, Nueva York, Sídney, Italia…

Desde que Justo Algaba fundara en 1978 su primera sastrería, han pasado por ella grandes figuras del toreo y de la gran pantalla, así como otras celebridades de renombre. A día de hoy, tiene dos sastrerías en Madrid. Una a escasos metros de la Puerta del Sol, en pleno centro, donde también se puede visitar con cita previa su museo taurino. La otra, en Las Rozas de Madrid, donde se encuentra también el taller que da forma a obras de arte para profesionales y aficionados del toro.