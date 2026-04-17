Malandro presenta sus primeros premios taurinos para reconocer a los triunfadores de la Maestranza: este es el jurado de expertos

El restaurante sevillano Malandro ha presentado sus I Premios Taurinos, una nueva iniciativa con la que busca reconocer a figuras destacadas del mundo del toro y reforzar su apuesta por la tradición sevillana. El certamen nace con dos categorías: el Premio Malandro Pepín Martín Vázquez al Torero Revelación de la Temporada en Sevilla y el Premio Malandro Ignacio Sánchez Mejías a la Personalidad Relevante en Defensa de la Tauromaquia.

Ubicado a escasos metros de la Real Maestranza, en pleno barrio del Arenal, Malandro se ha consolidado en apenas dos años como uno de los espacios de referencia de la vida social sevillana. Con estos galardones, el establecimiento da un paso más en su vinculación con la tauromaquia, a la que ya había rendido homenaje en anteriores iniciativas como las tertulias y desembarques organizados durante la pasada Feria de San Miguel.

Los premios quieren distinguir, por un lado, al matador o novillero que haya supuesto la revelación más destacada de la temporada en la plaza sevillana y, por otro, a una figura pública o entidad que haya sobresalido por su labor de difusión, protección y defensa del mundo del toro. Para ello, Malandro ha querido unir pasado y presente tomando como referencia dos nombres de fuerte simbolismo en la historia taurina y cultural de Sevilla: Pepín Martín Vázquez e Ignacio Sánchez Mejías.

El jurado taurino

El jurado ya ha mantenido su primera reunión para comenzar a valorar a los posibles candidatos. Está integrado por un grupo de periodistas y especialistas taurinos entre los que figura Antonio Muñoz, redactor de El Correo de Andalucía, en representación de este periódico. Junto a él forman parte del jurado nombres como Inmaculada León (El Español), Patricia Navarro (La Razón), José Manuel Peña (ABC), Álvaro Rodríguez del Moral (Diario de Sevilla), Jesús Bayort (Canal Sur), Álvaro Acevedo (Cuadernos de Tauromaquia), Ignacio Moreno de Terry (OneToro), Paco García (Cadena Ser) e Ignacio Sánchez-Mejías en representación de la familia. Como presidente de honor actúa José María Garzón, empresario de la plaza de toros de Sevilla, mientras que Carlos Javier Trejo ejerce como secretario.

El proceso de deliberación culminará en el mes de junio, cuando se darán a conocer los ganadores de esta primera edición. La entrega de premios se celebrará a finales de septiembre, coincidiendo con la Feria de San Miguel, una de las grandes citas del calendario taurino sevillano.

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Con esta propuesta, Malandro refuerza su papel como espacio donde conviven gastronomía, cultura y tauromaquia, en un enclave privilegiado frente a la Maestranza y con una mirada que busca mantener viva una de las tradiciones más arraigadas de Sevilla.