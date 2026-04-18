Toros
Morante anuncia una nueva fecha en la Maestranza: hará por quinta vez el paseíllo en septiembre
Morante de la Puebla volverá a hacer el paseíllo en Sevilla el 27 de septiembre, en la corrida de la Feria de San Miguel, junto a Daniel Luque y Borja Jiménez
La empresa Lances de Futuro ha anunciado este sábado que Morante de la Puebla hará su quinto paseíllo en Sevilla en la corrida del 27 de septiembre, dentro del abono de la Feria de San Miguel.
Tras su tarde histórica el pasado jueves 16 de abril en la Maestranza, Morante estará en el cartel junto a Daniel Luque y Borja Jiménez. Los toros llevarán el hierro de Garcigrande.
Aún le quedan dos compromisos más cercanos en la temporada sevillana: lunes de feria y la corrida del Corpus, que ya no quedan entradas en ambos.
Dónde conseguir las entradas
Para el compromiso de la Feria de San Miguel aún quedan entradas disponibles.
Las entradas se podrán adquirir en la web oficial de Lances de Futuro.
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