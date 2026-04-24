Toros
Morante recibe el alta tras su grave cogida en la Maestranza y se recuperará en casa sin plazos de reaparición
El torero sevillano ha sido dado de alta este viernes tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido por una grave cogida el pasado lunes
Morante de la Puebla ha recibido el alta voluntaria este viernes tras notar una mejoría de la grave cogida sufrida en el pasado lunes. El diestro sevillano tuvo que ser intervenido en la enfermería de la plaza por asta de toro en el recto con trayectoria de unos 10 centímetros, lesionando parcialmente musculatura esfinteriana anal y con una perforación en cara posterior de recto de 1,5 centímetros. La operación, que fue llevada a cabo por Octavio Mullet, duró dos horas y mantuvo en vilo al mundo del toreo.
Según detalló su propio entorno a El Correo de Andalucía, el torero pasó la noche en la UCI "estable y tranquilo" aunque con dolores en la herida y posteriormente lo trasladaron a planta del hospital Viamed de Sevilla. La delicadeza de la zona, la reconstrucción de los esfínteres y el riesgo de infección hicieron necesaria la administración de antibióticos por vía intravenosa, igual que alimentación parenteral.
Han sido 72 horas en los que "la evolución ha sido favorable" y no ha habido complicaciones. Por ello, Morante ha pedido el alta voluntaria a los médicos en la mañana de este viernes para seguir con su recuperación desde su domicilio, según ha informado Jesús Bayort en Canal Sur.
Los próximos compromisos de Morante
A partir de ahora, el genio de la Puebla continuará la recuperación en su casa de cara a sus próximos compromisos en la temporada, aunque es muy precipitado hablar ahora mismo de una futura reaparición. Esta es su agenda:
10 mayo. Valladolid. Toros de Jandilla para Morante de la Puebla, Roca Rey, Juan Ortega
15 mayo. Jerez de la Frontera. Toros de Jandilla para Morante de la Puebla, Sebastián Castella, Roca Rey
16 mayo. Jerez de la Frontera. Toros de Álvaro Núñez Benjumea para Morante de la Puebla, José María Manzanares, Juan Ortega
23 mayo. Nimes. Toros de El Freixo para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante, Marco Pérez
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