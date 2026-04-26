Morante anuncia que empieza a entrenar "la próxima semana" para volver a torear cuanto antes

El torero Morante de la Puebla, que pidió el alta voluntaria el pasado viernes tras su grave cogida el lunes en La Maestranza, ha anunciado que "comenzará a entrenar durante la próxima semana" y "no descarta ninguna corrida". El anuncio del diestro de la Puebla lo ha realizado en una conversación con el periodista Jesús Bayort en Canal Sur Televisión, cuando la cadena autonómica retransmitía la corrida de los Miura de este domingo.

Tal y como avanzó la retransmisión de Canal Sur, Morante de la Puebla ha adquirido una nueva finca en Bollullos del Condado (Huelva), donde se recupera de forma muy favorable. "Una finca que combina labor con dehesa, señal de su buena temporada 2025", contó el periodista de la cadena andaluza. "El torero está pasando estos primeros días de alta hospitalaria entre su domicilio de La Puebla del Río y la nueva finca. La evolución es fantástica y comenzará a entrenar durante la próxima semana. No descarta ninguna corrida, por lo que incluso podría estar el próximo 10 de mayo en Valladolid. Tiene mucha ilusión por la Feria del Caballo de Jerez, donde descubrirá la monumental escultura encargada a Martín Lagares para homenajear a su maestro, referente y amigo Rafael de Paula", informó Bayort en Canal Sur.

Morante de la Puebla recibió el alta voluntaria este viernes tras notar una mejoría de la grave cogida sufrida en el pasado lunes. El diestro sevillano tuvo que ser intervenido en la enfermería de la plaza por asta de toro en el recto con trayectoria de unos 10 centímetros, lesionando parcialmente musculatura esfinteriana anal y con una perforación en cara posterior de recto de 1,5 centímetros. La operación, que fue llevada a cabo por Octavio Mullet, duró dos horas y mantuvo en vilo al mundo del toreo.

Según detalló su propio entorno a El Correo de Andalucía, el torero pasó la noche en la UCI "estable y tranquilo" aunque con dolores en la herida y posteriormente lo trasladaron a planta del hospital Viamed de Sevilla. La delicadeza de la zona, la reconstrucción de los esfínteres y el riesgo de infección hicieron necesaria la administración de antibióticos por vía intravenosa, igual que alimentación parenteral.

Las primeras 72 horas se saldaron con una evolución "favorable" y sin complicaciones. Por ello, Morante pidió el alta voluntaria a los médicos en la mañana del viernes para seguir con su recuperación desde su domicilio.

Los próximos compromisos de Morante

A partir de ahora, el genio de la Puebla continuará la recuperación en su casa de cara a sus próximos compromisos en la temporada, aunque es muy precipitado hablar ahora mismo de una futura reaparición. Esta es su agenda:

10 mayo. Valladolid. Toros de Jandilla para Morante de la Puebla, Roca Rey, Juan Ortega

15 mayo. Jerez de la Frontera. Toros de Jandilla para Morante de la Puebla, Sebastián Castella, Roca Rey

Noticias relacionadas

23 mayo. Nimes. Toros de El Freixo para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante, Marco Pérez