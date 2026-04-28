Roca Rey recibe el alta tras su grave cornada en Sevilla y ya piensa en su reaparición: "Me sentí muy de verdad, como es el toreo"

El torero Andrés Roca Rey ya se encuentra en casa después de cinco días ingresado a causa de la gravísima cornada de 35 centímetros sufrida en Sevilla. Este martes ha abandonado el hospital tras recibir el alta y ya se recupera en su finca La Consentida, situada en la localidad sevillana de Gerena, con la mirada puesta en su regreso a los ruedos.

Allí continuará el proceso de recuperación, donde permanecerá bajo seguimiento médico y pendiente de la evolución de la herida, para la que se le mantiene un drenaje como parte del tratamiento establecido.

"Estoy muy agradecido"

"Me encuentro bien, pero ahora viene la parte dura de la recuperación, que es la rehabilitación. Estoy contento de poder estar aquí con ustedes después de haber salido del hospital. Tenía muchas ganas, porque allí no se pasa bien, pero estoy muy agradecido a ustedes por estar pendientes, a la vida, a Dios y a toda la gente que se ha preocupado por mí", ha asegurado desde el coche, momentos después de salir del hospital.

El torero de 29 año también se refirió a las circunstancias del percance, ocurrido tras traspasar los límites de la condición humana para transfigurarse en torero, lo que le hizo asumir la cornada en cualquier momento frente a un encastadísimo toro de Toros de Cortés (Victoriano del Río): "Fue un triunfo bonito, una faena y una tarde en la que me sentía muy tranquilo y muy a gusto, pero sobre todo muy de verdad, como es el toreo al final", señaló.

El torero Roca Rey recibe el alta tras su grave cornada en Sevilla / EFE/Raúl Caro

"Después de esa faena llegó el percance, pero me quedo con un buen sabor de boca, no solo por lo que sentí interiormente, sino por todo el cariño, la pasión y la entrega que me demostró el público sevillano", reflexionó.

Plazos de recuperación

Roca Rey prefirió no aventurar plazos de recuperación. "La verdad es que no lo sé, porque hay muchos destrozos musculares. Aunque tuve mucha suerte con el tema de las arterias, todo dependerá de la fisioterapia. Mañana -por este miércoles- comenzaré con el fisio a rehabilitarme para poder estar cuanto antes", declaró.

Eso sí, la intención del torero sería estar presente en su primer compromiso en la Feria de San Isidro de Las Ventas, el próximo jueves 28 de mayo en la llamada Corrida de La Prensa en la que lidiará toros de Juan Pedro Domecq junto a Diego Urdiales y la confirmación de alternativa del mexicano Bruno Aloi, aunque tampoco se quiere descartar su presencia en la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera, en la que actúa el viernes 15 de mayo junto a Morante de la Puebla y Sebastián Castella con toros de Jandilla. Para ninguna de las dos tardes ya no quedan entradas en las taquillas.