Aarón Palacio y la Real Venta de Antequera, primeros galardonados de los Premios Taurinos Malandro en Sevilla

Los I Premios Taurinos Malandro ya tienen sus primeros galardonados. El joven torero Aarón Palacio ha sido distinguido con el premio al torero revelación de la temporada en Sevilla, mientras que la Real Venta de Antequera ha recibido el reconocimiento a la institución relevante en defensa de la tauromaquia, en el fallo de unos premios nacidos para distinguir la excelencia en el ruedo y el compromiso con la tradición taurina sevillana.

La decisión ha sido adoptada por un jurado integrado por periodistas y especialistas del mundo del toro, entre ellos Antonio Muñoz, redactor de El Correo de Andalucía. Junto a él forman parte del jurado nombres como Inmaculada León (El Español), Patricia Navarro (La Razón), José Manuel Peña (ABC), Álvaro Rodríguez del Moral (Diario de Sevilla), Jesús Bayort (Canal Sur), Álvaro Acevedo (Cuadernos de Tauromaquia), Ignacio Moreno de Terry (OneToro), Paco García (Cadena Ser) e Ignacio Sánchez-Mejías en representación de la familia. Como presidente de honor actúa José María Garzón, empresario de la plaza de toros de Sevilla, mientras que Carlos Javier Trejo ejerce como secretario.

Aarón Palacio, una de las revelaciones de la Feria de Abril de 2026

En el apartado estrictamente taurino, el premio ‘Malandro Pepín Martín Vázquez’ ha recaído en Aarón Palacio por la actuación que firmó el pasado 15 de abril en la Real Maestranza ante toros de Santiago Domecq, una tarde en la que dejó una fuerte impresión por su personalidad, profundidad y madurez. El jurado ha querido premiar no solo el impacto de esa comparecencia en Sevilla, sino también la proyección de un torero que ya aparece entre los nombres jóvenes con mayor futuro del escalafón.

Nacido en Biota (Zaragoza) en 2005, Aarón Palacio se ha convertido en una de las proyecciones más destacadas de la nueva generación. Formado en la Escuela Taurina Mar de Nubes junto a Miguel Cuartero, ha dejado huella en plazas de máxima exigencia como Sevilla, Madrid, Bilbao o Nimes. Además, en 2025 tomó la alternativa en Nimes con Roca Rey de padrino y Pablo Aguado de testigo, un paso que terminó de confirmar la dimensión de un torero llamado a ocupar un lugar relevante en el escalafón.

Palacio con la izquierda ante ‘Cumbreño’. / Antonio Delgado-Roig

La Real Venta de Antequera, premiada por volver a exhibir los toros

El segundo de los galardones, el ‘Malandro Ignacio Sánchez Mejías’, ha sido concedido por unanimidad a la Real Venta de Antequera, propiedad de Lola Rojas y Daniel De La Fuente. El jurado ha valorado el papel que ha desempeñado este histórico enclave sevillano en la recuperación de una tradición desaparecida durante casi cuarenta años, al volver a convertirse en el lugar donde descansan y se exhiben los toros antes de su lidia en la Maestranza. Durante esta temporada ha acogido hasta cinco corridas de toros, además de los ejemplares anunciados para la corrida del Corpus.

Pero la importancia de la Venta de Antequera va más allá del plano taurino. Ubicada en la Avenida de Jerez, forma parte del patrimonio cultural de la ciudad y ocupa un lugar señalado en la historia intelectual española, al haber acogido la primera reunión de los poetas de la Generación del 27 en homenaje a Luis de Góngora, impulsada por Ignacio Sánchez Mejías.

Los primeros toros llegan a la Venta de Antequera / Marina Casanova

Cuándo será la entrega de los Premios Taurinos de Malandro

La entrega de estos primeros premios tendrá lugar a finales de septiembre, en el marco de la Feria de San Miguel, donde Aarón Palacio y la Real Venta de Antequera recibirán oficialmente unos galardones que aspiran a abrirse hueco en el calendario taurino sevillano.