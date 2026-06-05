Roca Rey reaparece en la Maestranza junto a Tana Rivera y se rinde a Morante tras su Puerta del Príncipe: "Te lo merecías en tu tierra"

Andrés Roca Rey asistió a la Corrida del Corpus en la Real Maestranza de Sevilla, esta vez fuera del ruedo y acompañado de Tana Rivera, en la que ha sido una de sus imágenes más comentadas de las últimas horas. La pareja hizo así una de sus apariciones más visibles en un escenario cargado de simbolismo, compartiendo además la tarde con Francisco Rivera y Lourdes Montes, en un festejo marcada por el triunfo rotundo de Morante de la Puebla.

La presencia del torero peruano en el coso sevillano no pasó desapercibida este pasado jueves. A su llegada, varios aficionados se agolparon a las puertas de la plaza para saludarle y fotografiarse con él, protagonizando un auténtico baño de masas. Mientras Roca Rey atendió a sus seguidores, Tana Rivera aguardó unos metros por delante, divertida y sorprendida por la expectación que se había formado en torno a su pareja. “Qué barbaridad, lo que se está formando aquí”, comentaba entre risas, mientras intentaba abrirse paso entre las preguntas de la prensa y el revuelo de los admiradores del diestro.

La hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera ha confirmado así, con naturalidad, la solidez de una relación que salió a la luz hace apenas tres meses y que sigue dando pasos con discreción, pero con firmeza. Tana acudió a la plaza con un estilismo muy comentado, formado por un vestido largo sin mangas con estampado de franjas verticales en tonos marrones, maxi gafas de sol y bolso bicolor, en una tarde en la que volvió a compartir plan familiar con su padre y Lourdes Montes.

Tana Rivera y Andrés Roca Rey llegan a la plaza de la Maestranza, a 4 de junio de 2026, en Sevilla. / Europa Press

La emotiva dedicatoria de Roca Rey a Morante de la Puebla

Pero más allá de su presencia en el tendido, Roca Rey ha querido dejar también un gesto significativo tras la corrida. Pocas horas después del festejo, el peruano subió este viernes a sus redes sociales una fotografía dedicada al triunfo de Morante de la Puebla, que había conquistado su tercera Puerta del Príncipe en la Maestranza. “Fue un gusto verte en persona. Te lo merecías en tu tierra”, escribió el torero, en un mensaje que ha llamado la atención por producirse pese a la evidente rivalidad que ambos mantienen en el ruedo.

Noticias relacionadas

La emotiva dedicatoria de Roca Rey a Morante de la Puebla / Instagram de Roca Rey

La imagen de Roca Rey en la Maestranza también ha tenido un valor especial por tratarse del escenario en el que sufrió la grave cogida del pasado 23 de abril. Totalmente recuperado, el torero ha reaparecido así en Sevilla desde otro lugar: como espectador, acompañado por Tana Rivera y mostrando públicamente su reconocimiento a Morante en una tarde que ha vuelto a reunir en el coso del Baratillo a buena parte de los nombres propios de la actualidad taurina y social.