Se cumplen seis meses del inicio de la guerra en la Franja de Gaza. Hoy en día, la imagen es la de la devastación. Las familias de los asesinados se reúnen en el festival donde todo comenzó. Las bombas israelíes no han dejado de caer. El último ataque se ha producido al sur del Líbano dónde tres personas han muerto. Pese a sus declaraciones el apoyo popular hacia el actual gobierno de Netanyahu no deja de caer. En la plaza de la democracia, en Tel Aviv, han vuelto a arder las antorchas símbolo de protesta contra el ministro. También piden la liberación de los rehenes. Una exigencia que se extiende a otras zonas del mundo. Manifestaciones que coinciden con la retirada de las tropas israelíes al sur de la Franja, en Jan Yunis. O más bien, lo que queda de ella. Pero no es una retirada total. Con la eliminación de las tropas esta zona quedaría libre para el traslado de los refugiados en Rafah y eso podría coincidir con los planes del ministro sobre evacuación. Mientras, las negociaciones continúan para buscar el esperado, alto el fuego.