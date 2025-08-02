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La princesa Leonor visita por sorpresa el club náutico de Palma acompañada por el rey

La princesa Leonor ha visitado este sábado por sorpresa el Real Club Náutico de Vela de Palma (RCNP), donde ha llegado con su padre, y ha saludado a las tripulaciones femeninas que participan en esta competición en la bahía de Palma.