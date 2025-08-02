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La princesa Leonor visita por sorpresa el club náutico de Palma acompañada por el rey

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La princesa Leonor visita por sorpresa el club náutico de Palma acompañada por el rey

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La princesa Leonor ha visitado este sábado por sorpresa el Real Club Náutico de Vela de Palma (RCNP), donde ha llegado con su padre, y ha saludado a las tripulaciones femeninas que participan en esta competición en la bahía de Palma.

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