La activista Greta Thunberg, que este domingo partirá desde Barcelona en la flotilla con ayuda humanitaria para Gaza, ha reclamado a la comunidad internacional que actúe de forma inmediata ante los llamamientos de los palestinos de "justicia y libertad" por las "atrocidades del genocidio" que Israel está cometiendo en estos territorios, ha dicho en rueda de prensa pocas horas antes de que la expedición está previsto que zarpe.