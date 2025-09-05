Tras 16 meses, la opa del BBVA al Banc Sabadell entra en su fase decisiva. El consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la opa de BBVA sobre Sabadell, según ha informado en un comunicado. El supervisor entiende ajustados los términos de la oferta a las normas vigentes y considera suficiente el contenido del folleto explicativo presentado por BBVA. La CNMV recuerda que la contraprestación de la opa es de tipo "mixto" y consiste en una acción de nueva emisión de BBVA y 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones de Banco de Sabadell. Ésta es la oferta que ya se conocía hasta ahora, la de mayo del pasado año con los ajustes aplicados por los dividendos pagados desde entonces.