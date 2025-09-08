Las inusuales andanzas de un alce en Austria han captado la atención de miles de personas, tanto en redes sociales como en medios de comunicación. El animal, apodado “Emil” por los lugareños, fue visto recientemente deambulando por St. Pölten, la capital de la provincia de Baja Austria, donde llegó incluso a caminar sobre las vías del tren en la estación principal.

El incidente obligó a cerrar durante varias horas la línea ferroviaria principal que conecta Viena con Salzburgo, una de las más transitadas del país. Las autoridades actuaron con rapidez para garantizar la seguridad del animal y de los pasajeros, mientras los vídeos del momento comenzaron a circular en internet, volviéndose virales.

Emil no es originario de Austria, y se cree que llegó desde Polonia a través de la República Checa. Su aparición ha generado un gran interés, al punto que una página de fans en Facebook dedicada a él ya supera los 10.000 seguidores. Sin embargo, las organizaciones de protección animal han pedido a la población que no lo alimente ni se acerque para fotos o vídeos, recordando que los alces “no necesitan cercanía con los humanos.”

Hasta el momento, se desconoce el paradero actual de Emil, aunque se cree que se ha desplazado hacia el norte de la ciudad. La policía no ha reportado nuevas intervenciones relacionadas con el animal, pero los expertos insisten en que se le debe dejar en paz para evitar ponerlo en riesgo.