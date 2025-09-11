Un camión cisterna cargado con 49,500 litros de gas explotó este miércoles en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México. El incidente dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y 90 lesionadas, de acuerdo con el reporte oficial de las autoridades locales.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales, y que entre las víctimas hay 51 hombres y 39 mujeres, además de dos personas aún no identificadas. También se reportaron 28 vehículos afectados por la explosión y la onda expansiva.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su solidaridad con las familias afectadas y confirmó que dependencias federales como la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y Protección Civil están colaborando en las labores de rescate y atención médica.

Las causas exactas de la explosión aún están bajo investigación, mientras la Fiscalía capitalina realiza peritajes en la zona. Las autoridades han pedido a la población evitar acercarse al lugar y mantenerse informada a través de canales oficiales.