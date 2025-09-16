La fiscalía regional de Járkov, Ucrania, publicó un video donde se observa el momento en que un dron ruso Shahed impactó contra un edificio administrativo en el centro de la ciudad. Tras el impacto, se pudieron ver escombros volando por el aire, mostrando la fuerza del ataque.

Según informaron las autoridades locales, cuatro personas resultaron heridas en este ataque. El gobernador regional, Oleh Syniehubov, afirmó que el dron tenía como objetivo una calle céntrica y concurrida, con la intención clara de causar daño a la población civil.

El ataque provocó daños significativos en el techo y uno de los pisos del edificio de dos plantas. Este episodio se suma a la serie de ataques que continúan en Ucrania desde la invasión a gran escala de Rusia hace más de tres años y medio.

A pesar de los múltiples esfuerzos internacionales para buscar una paz duradera, la situación en el terreno sigue siendo crítica. Los ataques rusos no han cesado y el avance del ejército ucraniano continúa en el extenso frente de más de 1.000 kilómetros, mientras que las negociaciones de paz aún no muestran resultados concretos.