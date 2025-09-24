Lucía Feijoo Viera

El polémico retrato de Biden en el nuevo 'Paseo de la Fama' de la Casa Blanca

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó colgar en la Casa Blanca una imagen con la firma de Joe Biden realizada con un bolígrafo automático o ‘autopen’, en el espacio que debería ocupar el retrato tradicional del exmandatario. Esta medida se ha convertido en el centro de la polémica tras la publicación de imágenes oficiales que muestran la instalación de esta galería con los 47 presidentes estadounidenses, ubicada en el pasillo que conduce al Despacho Oval.