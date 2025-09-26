Lucía Feijoo Viera

Abucheos a Netanyahu antes de empezar su discurso en la Asamblea General de la ONU

La mayoría de los líderes políticos presentes en la Asamblea General de la ONU han abandonado la sala a la llegada del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para dar su discurso. La intervención de Netanyahu ha sido boicoteada por decenas de países. La delegación española en Naciones Unidas no ha asistido al discurso del primer ministro hebreo. Netanyahu ha acusado a los países que han reconocido el Estado de Palestina de mandar el mensaje de que “asesinar judíos tiene recompensa”. Además, ha advertido de no reconocerá un Estado palestino: “Es una locura y no lo haremos”.