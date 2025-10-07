Jennifer Lopez y Ben Affleck reaparecen juntos tras su divorcio
En agosto de 2024 se hizo oficial el divorcio definitivo entre Jennifer López y Ben Affleck, tras meses de idas y venidas. La ruptura que llevaba tiempo en el aire, a raíz de las 'pistas' que la pareja había ido dejando sobre la crisis que estaba sufriendo su matrimonio. Sin embargo, casi dos años después de su divorcio, han posado juntos durante la promoción de 'El beso de la mujer araña'.
