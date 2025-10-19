PI STUDIO

Trump responde a las multitudinarias protestas contra él en EEUU con este vídeo generado por IA

Donald Trump ha reaccionado a las multitudinarias protestas que este sábado han llenado las calles con millones de personas en Estados Unidos con un vídeo realizado con inteligencia artificial que muestra al mandatario con una corona y conduciendo un avión, desde el que lanza excrementos a los manifestantes, en respuesta al movimiento 'No Kings' (Sin Reyes), organizador de las manifestaciones.