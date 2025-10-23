Redacción

Olor a quemado en todo Gijón por otro incendio forestal descontrolado en el Monte Areo: "Es enorme y avanza muy rápido"

Un fuerte olor a quemado se ha extendido esta noche por buena parte de Gijón. El origen está en un incendio en el Monte Areo, en la misma zona donde intervinieron los bomberos hace una semana. En esta ocasión, según las primeras informaciones, las llamas han afectado a la nave de un taller próximo. El viento, que está azotando este miércoles la costa, ha motivado que el olor a quemado se extienda hacia Gijón y las fuertes rachas dificultan las labores de extinción del foco.