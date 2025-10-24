Amor Domínguez

Eduardo Mendoza se declara "una joven promesa" y bromea sobre la vanidad al recibir el Premio "Princesa" de las Letras

El escritor español Eduardo Mendoza ha recibido este viernes el Premio Princesa de las Letras, un galardón que ha recogido "conmovido" y con el humor que caracteriza su obra, al presentarse como "una joven promesa de la narrativa española". "Lo último que se pierde no es la esperanza, sino la vanidad", ha bromeado.