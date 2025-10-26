PI STUDIO

Desarticulada una red de prostitución forzada en España y Portugal: ocho mujeres liberadas

La Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra, mediante una operación conjunta denominada 'Aurelia-Belona', han desarticulado un entramado criminal dedicado a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que operaba en diferentes provincias de España y en Portugal, y han liberado a ocho mujeres de distintas nacionalidades sudamericanas. Las víctimas eran forzadas a ejercer la prostitución, un acto de violencia y esclavitud moderna que demuestra que consumir prostitución alimenta las redes de trata y perpetúa la vulneración de los derechos humanos de las mujeres.