Redacción

De supuestas “charlas para el diálogo” al megáfono: así fue el recibimiento de Vito Quiles en la Plaza España en Gran Canaria

Antes de las 18.00 ya había grupos de jóvenes que, con las banderas de España a sus espaldas, empezaban a reunirse en la también conocida como plaza de la Victoria. Con gritos como "menos moros y más muros" o "Pedro Sánchez hijo de puta" y algunos brazos levantados en el aire gritando "José Antonio Primo de Rivera", los chiquillos y chiquillas recibieron a un Vito Quiles vestido con la camiseta de la UD Las Palmas que no dejaba de saludar, lanzar besos y hacerse fotos con la gente.