VÍDEO | Lluvias torrenciales en Huelva provocan la inundación de la Avenida de Italia: "Es un río"

Huelva capital se ha visto afectada este sábado con varias zonas con inundaciones tras las lluvias torrenciales de la borrasca Claudia. La capital, en alerta naranja de Aemet por lluvias, vientos y tormentas, se ha visto afectada por precipitaciones de 30 litros por metro cuadrado en una hora y 50 litros en 12 horas. Una de las zonas inundadas ha sido la Avenida de Italia de la capital, una de las vías principales de la ciudad, en la parte cercana al Mercado del Carmen.