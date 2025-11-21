Lucía Feijoo Viera

Los príncipes de Gales se reencuentran con el oso Paddington

El príncipe William y la princesa Kate reaparecieron en la Royal Variety Performance de Londres, donde protagonizaron un momento destacado al reencontrarse con Paddington Bear. La pareja real se detuvo para saludar al personaje, comentar su voz cantante y el famoso sándwich de mermelada que llevaba. También conversaron con el compositor del nuevo musical de “Paddington”, Tom Fletcher, además de saludar a artistas como Jessie J, Matt Lucas y Michael Ball. Los príncipes regresaron al evento benéfico, que recauda fondos para la Royal Variety Charity y es tradición desde 1921, tras dos años en los que Kate estuvo centrada en su tratamiento contra el cáncer, del que ahora se encuentra en remisión.