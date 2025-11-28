PI STUDIO

Las exmonjas de Belorado, tras la detención de la exabadesa: “¿Qué tipo de funcionamiento tiene esta justicia?”

Las exmonjas de Belorado han reaccionado con indignación tras la detención de la exabadesa Laura García de Viedma, investigada por la presunta apropiación indebida de obras de arte y la venta de 1,7 kilos de oro pertenecientes al convento. Después de que la Guardia Civil ampliara el registro en el monasterio de Orduña, las religiosas denunciaron la actuación judicial y cuestionaron la proporcionalidad del operativo, llegando a afirmar: “¿Qué tipo de funcionamiento tiene esta justicia?”.