Lucía Feijoo Viera

Nacen dos leones blancos en Venezuela

El zoológico de Las Delicias de Maracay, en Venezuela, ha anunciado el nacimiento de dos nuevos cachorros de león de Timbavati, también conocidos como leones blancos. Son un macho y una hembra y pertenecen a una especie de la que solo existen unos 120 ejemplares en todo el mundo. El centro ha detallado que nacieron sin complicaciones y que “ya rugen con la vitalidad de la vida silvestre”. Uno de ellos está siendo amamantado por su madre y el otro necesita alimentación artificial que le dan los veterinarios. Ahora permanecerán durante un mes bajo supervisión antes de ser presentados al público.