Secciones

Es noticia
Andalucía borrasca Marta directoEntrono Lope de VegaADIF fondos europeosAmpliación Feria SevillaGimnasios 24 horasGuía turística CádizPremio estudiante granadinaBorrasca sábado Andalucía
instagramlinkedin
VÍDEO | La UME realiza achiques con bomba pesada en El Palmar de Troya por el temporal

VÍDEO | La UME realiza achiques con bomba pesada en El Palmar de Troya por el temporal

UME

VÍDEO | La UME realiza achiques con bomba pesada en El Palmar de Troya por el temporal

UME

Sevilla
RRSS WhatsAppCopiar URL

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha continuado trabajando durante la noche en distintos puntos afectados por el temporal, con actuaciones centradas en labores de achique, adecuación de vías de comunicación para facilitar el acceso a varias localidades y monitorización de embalses. Entre las intervenciones destacadas figura un operativo de bombeo con una bomba pesada Xylem en El Palmar de Troya (Sevilla).

TEMAS

Tracking Pixel Contents