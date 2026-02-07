UME

VÍDEO | La UME realiza achiques con bomba pesada en El Palmar de Troya por el temporal

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha continuado trabajando durante la noche en distintos puntos afectados por el temporal, con actuaciones centradas en labores de achique, adecuación de vías de comunicación para facilitar el acceso a varias localidades y monitorización de embalses. Entre las intervenciones destacadas figura un operativo de bombeo con una bomba pesada Xylem en El Palmar de Troya (Sevilla).