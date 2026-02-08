VÍDEO | La lluvia anega varias zonas de Lora del Río (Sevilla), que se protege con bombas de desagüe
Imágenes del municipio sevillano de Lora del Río, que está viviendo con preocupación estas últimas horas por el riesgo de colapso de los tanques de tormenta, sobre todo, a raíz de la fuerte tromba que ha caído en esta tarde, que ha provocado inundaciones en algunas zonas, que poco a poco van recobrando la normalidad gracias al uso de bombas de desagüe. Más información
