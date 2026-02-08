Secciones

Es noticia
Andalucía borrasca Marta directoEvacuado FibesSispendido Circo del SolTerremotos Cádiz y MálagaAndalucía lunesAemet AndalucíaAgua Charco de la PavaGimnasios 24 horas
instagramlinkedin
VÍDEO | La lluvia anega varias zonas de Lora del Río (Sevilla), que se protege con bombas de desagüe

VÍDEO | La lluvia anega varias zonas de Lora del Río (Sevilla), que se protege con bombas de desagüe

Europa Press

VÍDEO | La lluvia anega varias zonas de Lora del Río (Sevilla), que se protege con bombas de desagüe

Europa Press

RRSS WhatsAppCopiar URL

Imágenes del municipio sevillano de Lora del Río, que está viviendo con preocupación estas últimas horas por el riesgo de colapso de los tanques de tormenta, sobre todo, a raíz de la fuerte tromba que ha caído en esta tarde, que ha provocado inundaciones en algunas zonas, que poco a poco van recobrando la normalidad gracias al uso de bombas de desagüe. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents