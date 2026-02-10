La UME vacía de forma preventiva el tanque de tormentas de Lora del Río ante posibles lluvias. / UME

VÍDEO | La UME vacía de forma preventiva el tanque de tormentas de Lora del Río ante posibles lluvias

La UME ha participado este martes en el vaciado preventivo del tanque de tormentas de Lora del Río (Sevilla), una actuación realizada junto al Plan INFOCA y el Ayuntamiento de Lora del Río. Esta medida tiene como objetivo reducir los riesgos ante posibles precipitaciones y refuerza la coordinación entre administraciones para mejorar la seguridad y la prevención frente a episodios meteorológicos adversos.