Secciones

Es noticia
Giro en el tiempoPregón Manu SánchezActa arbitralPolémica medallas MaratónNuevos barrios SevillaCuponazo ONCERestaurante LoperaEl Bizcocho en Sevilla
instagramlinkedin
Tony Grox & LUCYCALYS, ganadores del Benidorm Fest 2026 con su canción 'T amaré'

Tony Grox & LUCYCALYS, ganadores del Benidorm Fest 2026 con su canción 'T amaré'

PI STUDIO

Tony Grox & LUCYCALYS, ganadores del Benidorm Fest 2026 con su canción 'T amaré'

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

La gran final del Benidorm Fest 2026 ha concluido coronando a Tony Grox & LUCYCALYS como ganadores, por méritos propios. Su canción, 'T amaré', que interpretaron ante un público completamente entusiasmado, les dio el pasaporte definitivo al triunfo en el certamen musical de TVE, en un gran espectáculo televisivo cargado de ritmo y momentos icónicos.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents