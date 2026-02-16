Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: AP

Muere Robert Duvall, actor de 'El padrino' o 'Apocalypse Now', a los 95 años

Robert Duvall, ganador de un Óscar por 'Gracias y favores' y nominado por sus papeles en películas como 'El padrino', 'Apocalypse Now' y 'El gran Santini', ha fallecido a los 95 años. Duvall murió "pacíficamente" en su residencia de Middleburg, Virginia, rodeado de sus seres queridos. Su esposa Luciana anunció la noticia públicamente a través de Facebook. La familia ha comunicado que no se celebrará ningún servicio fúnebre formal. En su lugar, han invitado a quienes deseen honrar su memoria a hacerlo "de una manera que refleje la vida que vivió: viendo una gran película, contando una buena historia alrededor de una mesa con amigos, o dando un paseo por el campo para apreciar la belleza del mundo". Más información