Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EP

Llega la borrasca Pedro a Galicia y pone en alerta naranja a toda la costa gallega

La borrasca Pedro ya está en Galicia. Es la undécima del año y ha puesto a toda la costa gallega en alerta naranja. Una borrasca que trae lluvias intensas y persistentes. Viento de 80 kilómetros por hora y fuerte oleaje. En coruña no hay paraguas suficiente para cubrirse y hay quien toma decisiones drásticas. La lluvia tampoco para en Baiona, ni el viento da una tregua. Hay que ladear el paraguas para no mojarse. Casi dos meses seguidos de mal tiempo en Galicia al que no queda otra que acostumbrarse.