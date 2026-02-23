Atlas News

La lucha popular contra la celulosa de Altri celebra su victoria

Un lema. El de la resistencia de todo un pueblo unido por su tierra. La macro planta de celulosa en el corazón de Galicia, cerca de quedarse en papel mojado, un proyecto, nada más allá. En un día, la central necesitaría tanta agua como toda la provincia de Lugo, devolviendo hasta 30 toneladas de aguas residuales al río Ulla. Lo que desde Altri vendían como una oportunidad, los vecinos de Palas de Rei lo entendían como una condena. Un ataque al ecosistema, al medio ambiente a la biodiversidad, que rodea a los vecinos de Palas de Rei. La Xunta de Galicia ha iniciado ya el archivo de su expediente. Aunque la empresa portuguesa tiene tres meses para recurrir y dicen que llegarán hasta el final. Los vecinos de Palas de Rei están cerca de recoger los frutos después de más de dos largos años de lucha. Más información