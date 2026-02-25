Secciones

VÍDEO | Entra en vigor la nueva ordenanza para circular con VMP en Sevilla: más seguridad para conductores y peatones

Ayuntamiento de Sevilla

Sevilla
Desde este miércoles entra en vigor la modificación de la ordenanza para circular con VMP (patinetes eléctricos), una actualización normativa que busca reforzar la seguridad vial, reducir incidentes y proteger tanto a conductores como a peatones. La Policía Local recuerda la importancia de cumplir las nuevas medidas y seguir sus recomendaciones para evitar accidentes.

