VÍDEO | Entra en vigor la nueva ordenanza para circular con VMP en Sevilla: más seguridad para conductores y peatones

Desde este miércoles entra en vigor la modificación de la ordenanza para circular con VMP (patinetes eléctricos), una actualización normativa que busca reforzar la seguridad vial, reducir incidentes y proteger tanto a conductores como a peatones. La Policía Local recuerda la importancia de cumplir las nuevas medidas y seguir sus recomendaciones para evitar accidentes.